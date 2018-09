Lazio-Genoa, probabili formazioni: Correa chiede spazio da titolare

La Lazio affronta il Genoa nel match della 5^ giornata di Serie A. I tre successi di fila contro Frosinone, Empoli e Apollon Limassol hanno ridato nuova linfa ai ragazzi di Simone Inzgahi che devono stare attenti al Grifone trascinato da Piatek nell'ultima vittoria interna col Bologna.

Le ultime da Lazio-Genoa

Inzaghi non potrà contare sull'infortunato Radu, vittima di una lesione ai flessori che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese: al suo posto Caceres. Lucas Leiva perno di metà campo, occhio a Correa che potrebbe far rifiatare Luis Alberto. Immobile, che ha fame di gol, torna titolare dal 1' minuto.

Nel Grifone l'ex di turno Pandev si candida per far coppia in attacco con Piatek, sulla trequarti Bessa. Fasce presidiate da Romulo e Criscito, in mezzo la conferma per Mazzitelli. In difesa Gunter in ballottaggio con Zukanovic. Indisponibili Favilli e Lisandro Lopez. Ancora ai box Favilli e Lapadula.

Le formazioni di Lazio-Genoa

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Genoa(3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Günter; Romulo, Sandro, Hiljemark, Criscito; Bessa; Kouamé, Piatek.