Lazio-Genoa, probabili formazioni: out Lulic e Milinkovic

La Lazio affronta il Genoa nel posticipo della 23^ giornata di Serie A. La squadra della Capitale ha vinto le ultime due partite interne contro i liguri in Serie A, dopo una serie di quattro sconfitte di fila, così dopo il ko contro il Milan i biancolesti cercano i tre punti affidandosi al rientrante Immobile, capocannoniere del campionato.

Le ultime dai campi

Novità per la Lazio di Inzaghi. Immobile torna titolare, con Luis Alberto alle spalle. Mancheranno gli squalificati Lulic e Milinkovic: Lukaku e Felipe Anderson in campo dal 1'. Dopo il debutto di San Siro in Coppa Italia, Caceres si candida per un posto nel trio difensivo, con De Vrij e Radu. Il ballottaggio è con Bastos e Wallace.



Nel Grifone Rossettini sostituisce lo squalificato Spolli in difesa, Izzo recupera dalla contusione che lo ha fatto lavorare a parte. In avanti attenzione all'ex Pandev. Tegola a centrocampo, dove si ferma Veloso: la lesione tra il primo e il secondo grado del soleo della gamba destra lo costringerà a uno stop di quattro settimane, pronto Rigoni.

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Parolo, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Omeonga, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Pandev. Allenatore: Ballardini.