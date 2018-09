Lazio-Genoa, le pagelle: Caicedo e Immobile boom. Super Milinkovic

La Lazio vince 4 a 1 contro il Genoa nella quinta giornata di Serie A. Dopo pochi minuti Felipe Caicedo, di testa, sblocca la gara sfruttando l'assist di Sergej Milinkovic-Savic. Poco dopo Ciro Immobile raddoppia battendo l'ex Federico Marchetti. Ad inizio ripresa Krzysztof Piatek riapre la sfida. Poco dopo, però, è proprio Milinkovic a fare 3 a 1. Nel finale poker di Immobile.

Le pagelle di Empoli-Lazio

Strakosha 6 - Il portiere albanese si riprende la maglia da titolare dopo aver riposato giovedì in Europa League. Bravo in un paio di conclusioni di Piatek e Kouamé nel primo tempo. Non può nulla proprio sul gol di Piatek.