Lazio-Frosinone, probabili formazioni: Inzaghi cerca prima vittoria in campionato

La Lazio ospita il Frosinone nel match della 3^ giornata di Serie A. Dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, i padroni di casa cercano il primo squillo stagione puntando sui gol di Immobile e sulle giocate di Luis Alberto e Milinkovic Savic. Biancocelesti col lutto al braccio per la morte di Mario Facco, ex difensore campione d'italia proprio con la Lazio.

Le ultime di Lazio-Frosinone

Inzaghi potrebbe riproporre l'undici iniziale dell'ultima giornata, con Wallace al posto dell'infortunato Luiz Felipe e Lucas Leiva sempre preferito a Badelj in regia. Lulic in vantaggio su Durmisi per un posto sulla fascia sinistra, davanti conferma per la coppia Luis Alberto-Immobile, scalpita Correa dalla panchina.

Nel Frosinone, Hallfredsson e Goldaniga non ci saranno. A centrocampo quindi spazio a Crisetig e Maiello in contemporanea, mentre in difesa giocano sia Brighenti che Krajnc. Davanti scalpita Campbell: solo uno tra il costaricano e Ciano dal 1', al fianco di Perica.

Le formazioni di Lazio-Frosinone

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Crisetig, Maiello, Molinaro; Perica, Ciano.