Lazio Frosinone, all'Olimpico task force anti bagarini e ambulanti abusivi

Per i laziali guai a chiamarlo derby. Per i tifosi ciociari un evento, come due anni fa: da Frosinone a Roma, per tifare la propria squadra su uno dei palcoscenici più prestigiosi d'Europa. Tutto pronto all'Olimpico per Lazio Frosinone, gara in programma domenica. Previsto grande affluso dalla Ciociaria ed anche per questo ieri si è riunito il tavolo tecnico, presieduto dal Questore di Roma.

Particolare attenzione è stata riservata alle modalità di arrivo dei tifosi ospiti, al fine di garantire un afflusso fluido dal punto di vista della circolazione stradale e nella massima sicurezza. Per coloro che arriveranno con pullman, minivan ed auto private è stata suggerita l’uscita autostradale Roma-Sud; gli stessi dovranno percorrere poi la direttrice GRA- via Aurelia-Via Baldo degli Ubaldi - Circonvallazione Clodia. Per le autovetture è stato riservato il parcheggio di Piazzale Clodio, mentre i pullman ed i minivan saranno convogliati su Lungotevere della Vittoria.

Ai tifosi di casa, come avviene solitamente, è stata riservata la direttrice nord da Ponte Milvio e ponte Duca d’Aosta e l’area di parcheggio di viale della XVII Olimpiade.

Restano confermate le misure che prevedono, 3 ore prima dell’inizio e sino a 2 ore dopo il termine dell’incontro, il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro ( ad eccezione di generi alimentari di prima necessità) ed il trasporto di bottiglie e contenitori di vetro nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti. Vietato lo stazionamento dei veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e gadget nel raggio di circa 200 metri dall’”area riservata”.

Per il controllo e rispetto di queste ordinanze prefettizie, nonché per un servizio volto a contrastare i fenomeni di bagarinaggio, vendita ambulante abusiva e parcheggiatori, sarà operativa una task force composta da appartenenti alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Locale Roma Capitale.