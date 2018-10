Lazio-Fiorentina 1-0 | Che sofferenza: Immobile scaccia la crisi post derby

La Lazio vince 1 a 0 contro la Fiorentina, nel match dell'8^ giornata di Serie A. Prima dell'intervallo è il solito Ciro Immobile a rompere l'equilibrio dell'Olimpico. E' la rete decisiva che scaccia la crisi dopo i ko nel derby e in Europa League.

Si gioca fin da subito a grandi ritmi. Al 2' strappo di Milinkovic-Savic con successivo cross di Lulic ribattuto fuori: Parolo ruba la sfera a Veretout e calcia da fuori: palla a lato di pochissimo. Risponde la Viola, poco dopo, con Pjaca che manca un paio di buone occasioni. La gara, equilibrata, è piacevole da vedere. La gara si accende prima della mezzora.

Al 26' errore clamoroso di Wallace, che di fatto libera al tiro davanti a Strakosha il centrocampista viola. Pronta l'uscita del portiere albanese, che chiude lo specchio a tu per tu. Sul ribaltamento Leiva viene lanciato verso la porta: Lafont esce a valanga sul cerchio di centrocampo, rischiando di perdere la sfera con un mezzo liscio su colpo di testa e colpendo molto dolorosamente Leiva al volto. Passano 60 secondi e Strakosha para una conclusione di Simeone.

Al 36' la Lazio passa. Calcio d'angolo battuto da Leiva: all'altezza del primo palo arriva la spizzata di Radu che manda la sfera verso il secondo palo. Sbuca dal nulla Immobile, la cui zampata trova una risposta a mano aperta di Lafont che però non riesce a tenere il pallone fuori dalla porta. E' 1 a 0. Prima dell'intervallo proteste laziali e gigliate per contatti sospetti nelle rispettive aree di rigore.

Anche nella ripresa la gara regala spunti interessanti anche perché Chiesa e Veretout salgono di intensità. La Lazio, invece, con il neo entrato Correa cerca il raddoppio in contropiede. Al minuto 83' grande occasione per la Fiorentina che manca il pari prima con Vitor Hugo, poi con Chiesa che impegna Strakosha. A testa bassa i gigliati ci provano ma non hanno fortuna. A decidere, così, è il gol di Immobile. La Lazio scaccia la crisi dopo il ko nel derby.

Il tabellino di Lazio-Fiorentina

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5; Wallace 5 (56' Luiz Felipe 5,5), Acerbi 6,5, Radu 6,5; Marusic 6, Parolo 6,5, Leiva 6, Milinkovic 5,5, Lulic 6; Caicedo 5,5 (52' Correa 6); Immobile 7 (85' Berisha sv). A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Caceres, Patric, Cataldi, Badelj, Murgia, Luis Alberto. All. Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3): Lafont 5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 6; Gerson 6 (64' Eysseric 6), Veretout 6,5, Benassi 5 (46' Edimilson Fernandes 6); Chiesa 6, Simeone 5, Pjaca 5 (79' Sottil sv). A disp. Dragowski, Ghidotti, Diks, Ceccherini, Laurini, Hancko, Norgaard, Dabo, Vlahovic. All. Pioli.

Marcatori: Immobile (L)

Ammoniti: Lulic (L), Caicedo (L), Gerson (F), Marusic (L), Correa (F), Vitor Hugo (F)