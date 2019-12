Entusiasmo Lazio, settore ospiti a Brescia esaurito: oggi la festa a Formello

Entusiasmo alle stelle in casa Lazio. Mentre la sponda giallorossa della città si prepara al passaggio di testimone tra il presidente James Pallotta e Ryan Friedkin, il lato biancoceleste del Tevere si gode il terzo posto in classifica e la quinta Supercoppa Italiana messa in bacheca dopo la vittoria contro la Juventus in quel di Riad.

Entusiasmo Lazio: settore ospiti Brescia esaurito

Gli otto successi consecutivi in campionato e il trofeo hanno mandato in visibilio l’ambiente con i tifosi della Lazio pronti ad invadere Brescia: il 5 gennaio allo stadio Rigamonti si gioca alle 12:30.

Polverizzati in pochi giorni i biglietti a disposizione dei sostenitori biancocelesti: il settore ospiti di Brescia Lazio è esaurito. Così nella Capitale è attesa per la decisione delle due società che, con l’esodo biancoceleste verso lo stadio delle Rondinelle, potrebbero accordarsi per riservare un ulteriore porzione degli spalti ai tifosi ospiti.

Lazio a Formello allenamento a porte aperte

Gradinate che si preannunciano piene anche a Formello. Oggi lunedì 30 dicembre (ore 15) la ripresa degli allenamenti a porte aperte: sarà possibile seguire in diretta la seduta su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM, oltre che dagli spalti del 'Mirko Fersini'.

La seduta aperta al pubblico sarà l’ennesima occasione, dopo la festa a Ponte Milvio e l’accoglienza dei giocatori in arrivo dall’Arabia Saudita a Fiumicino, per celebrare Supercoppa e squadra.

Campagna abbonamenti Lazio: riapre nel 2020?

Ma non solo. “Stiamo effettuando delle verifiche e delle valutazioni in merito alla possibile riapertura della Campagna Abbonamenti: speriamo possa essere una novità dell’anno nuovo, siamo fiduciosi. Nel 2020 – ha detto Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste a Lazio Style Radio - sarà fondamentale l’apporto dei tifosi, il loro contributo avrà una grandissima importanza per la Lazio”.

Nel nuovo anno previsto poi un tour della Supercoppa italiana nei Lazio Style 1900 Official Store.

Il 9 gennaio i 120 anni della Lazio

L’8 gennaio a mezzanotte invece in piazza della Libertà, nel cuore di Prati, la consueta festa con fuochi d’artificio e brindisi per il compleanno della società: il 9 gennaio saranno 120 anni dalla fondazione della Lazio.