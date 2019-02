Lazio-Empoli: le pagelle, Caicedo protagonista. Male Correa e Berisha

La Lazio vince 1 a 0 contro l'Empoli nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A. La squadra di Iachini vende cara la pelle ma al 42' Provedel regala un rigore alla Lazio. Dal dischetto Caicedo non sbaglia e rompe l'equilibrio.

Le pagelle di Lazio-Empoli

Strakosha 6 - Il portiere albanese viene chiamato in causa da Caputo e compagni. In avvio gli avanti dell'Empoli lo chiamano subito in causa e lui si fa trovare pronto.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!