Lazio-Empoli 1-0 | Caicedo indica la via per la Champions

La Lazio vince 1 a 0 contro l'Empoli nell'inedito anticipo che apre la 23a giornata del campionato di Serie A. La prima chance, dopo 3 minuti, è per Acerbi: traversone di Romulo dal versante destro, Provedel allontana male il pallone che arriva sui piedi del difensore biancoceleste. La sua conclusione si perde sul fondo. Poco dopo risponde Caputo che sterza e manda al bar Bastos all'altezza del limite dell'area. La sua conclusione sul primo palo trova la parata sicura a terra di Strakosha.

Al 30' la gara si accende. Correa entra in area di rigore e prova la conclusione sul palo più lontano. Provedel compie un bell'intervento bloccando a terra. Poco dopo il Tucu che si trova a tu per tu con Provedel ma l'estremo difensore dell'Empoli respinge con i piedi. L'Empoli, ben messo, vende cara la pelle ma al 42' Provedel regala un rigore alla Lazio. Dal dischetto Caicedo non sbaglia e rompe l'equilibrio.

Nella ripresa l'Empoli propone Oberlin per Farias. Al 56' Acerbi dimenticato dalla difesa empolese, colpisce di testa. Provedel salva mettendo in corner. Al 59' Milinkovic-Savic, dolorante, esce: al suo posto Cataldi. I toscani, però, non mollano e attaccano a testa bassa con Krunic e Caputo. Al 64' stop di petto di Caicedo e passaggio filtrante per Correa che, ostacolato regolarmente da Dell'Orco, calcia in curva.

Al minuto 77 grande chance per l'Empoli. Silvestre viene dimenticato in area ma spreca il pari. Nel finale la Lazio, stanca, si chiude e resiste all'assalto ospite. Stesso risultato e stesso marcatore di Frosinone-Lazio. Tre punti d'oro per la corsa alla Champions League.

Il tabellino di Lazio-Empoli

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Bastos 6, Acerbi 6,5, Radu 5,5; Romulo 6, Milinkovic-Savic 6 (59' Cataldi 6), Leiva 6, Berisha 5,5 (76' Badelj 6), Lulic 6,5; Correa 5,5, Caicedo 7 (85' Pedro Neto sv). A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Patric, Kalaj, Zitelli, Luiz Felipe, Jordao, Marusic. Allenatore: Inzaghi.

Empoli (3-5-2): Provedel 5; Veseli 6, Silvestre 6, Dell'Orco 6,5; Di Lorenzo 5,5, Krunic 6,5, Bennacer 6, Traore 5,5 (69' Acquah 6), Pasqual 6 (88' Mchedlidze sv); Farias 5 (51' Oberlin 6), Caputo 6. A disposizione: Perucchini; Brighi, Pajac, Antonelli, Acquah, Maietta, Rasmussen, Diks, Nikolaou, Ucan. Allenatore: Iachini.

Marcatori: Caicedo (L)

Ammoniti: Acquah (E)

