Lazio, sorteggio Europa League: per evitare Arsenal e Chelsea ecco chi tifare stasera

Il sorteggio di Europa League si terrà domani a Montecarlo dalle 13:00 e la Lazio è ancora in bilico tra prima e seconda fascia. Non si tratta di un dubbio di poco conto: essere tra le teste di serie, infatti, significherebbe non affrontare Arsenal e Chelsea, ad esempio. Ma anche Villarreal, Bayer Leverkusen e Dinamo Kiev. Dalle 48 squadre partecipanti, infatti, si formeranno dodici gironi da quattro ed ognuno di questi quattro club sarà "pescato" da una fascia diversa.

Le condizioni per accedere alla prima fascia in base al ranking Uefa erano due, ma una è svanita ieri sera con la mancata qualificazione del Salisburgo alla Champions League (se infatti fossero passate sia Benfica che Salisburgo, la prima fascia sarebbe stata certa, in quanto la Stella Rossa ha un ranking minore di quello laziale). Quindi adesso cosa deve sperare la Lazio, cosa devono sperare i tifosi biancocelesti?

La Lazio testa di serie se...

Saranno fondamentali cinque partite di questa sera: l'Aquila dovrà osservare attentamente le prestazioni di Siviglia, Zenit, Basilea, Besiktas e Olympiacos. Se almeno una tra queste non passerà i play off, allora la Lazio farà parte della prima fascia. Altrimenti scalerà in seconda.

Partendo da questi presupposti, gli scenari (migliore e peggiore), cambiano e non di poco. Dopo le gare di questa sera sarà plausibile ipotizzarli.

Le prime due fasce in base al ranking Uefa

In evidenza tutte le squadre ancora in bilico prima delle partite di questa sera.

PRIMA FASCIA: Siviglia (Spa) 113.000; Arsenal (Ing) 93.000; Chelsea (Ing) 82.000; Zenit (Rus) 78.000; Basilea (Svi) 71.000; Bayer Leverkusen (Ger) 66.000; Dinamo Kiev (Ucr) 62.000; Besiktas (Tur) 57.000; Salisburgo (Aus) 55.500; Olympiacos (Gre) 54.000; Villarreal (Spa) 52.000; Anderlecht (Bel) 48.000.



SECONDA FASCIA: LAZIO (ITA) 41.000; Sporting Lisbona (Por) 40.000; Ludogorets (Bul) 37.000; Copenaghen (Dan) 34.000; O. Marsiglia (Fra) 32.000; Celcit Glasgow (Sco) 31.000; Paok Salonicco (Gre) 29.500M; MILAN (ITA) 28.000; Steaua Bucarest (Rom) 27.500; Apeol Nicosia (Cip) 27.000; Gent (Bel) 27.000; Genk (Bel) 27.000.