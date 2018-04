Lazio, 'Di Padre in Figlio': l'Olimpico si prepara alla festa biancoceleste

Torna uno degli appuntamenti per i tifosi della Lazio. Il 4 giugno allo Stadio Olimpico ci sarà nuovamente 'Di Padre in figlio', in occasione del quale le leggende biancocelesti e quelle del West Ham si sfideranno. La serata non si limiterà solo alla gara ma sarà un vero e proprio spettacolo anche sugli spalti.

La Curva Nord, ideatrice della manifestazione insieme a Pino Wilson e Giancarlo Oddi, è già a lavoro per una coreografia spettacolo: "In accordo con la SS Lazio, la Curva Nord 12 organizza l’evento ‘Di padre in figlio’ il 4 giugno 2018. Stiamo già preparando una coreografia spettacolo, puntiamo agli 80 mila spettatori. Daremo spettacolo, sarà anche un’occasione per ritrovare i fratelli diffidati".

I biglietti saranno in vendita da martedi 24 aprile alle 10 presso tutti i punti ticketone e su www.listicket.com. Ecco i prezzi:

6€ Curve e Distinti

10€ Tribuna Tevere

13€ Tribuna Monte mario

15€ Tribuna Autorità