Europa League: la Lazio esordirà in casa, ecco tutte le date del girone

La Lazio inizierà in casa il suo percorso in Europa League. Prima sfida contro l'Apollon Limassol in casa all'Olimpico il 20 settembre. Il 4 ottobre ecco la trasferta a Francoforte contro l'Eintracht. Il 25 ottobre sarà invece tempo di Marsiglia-Lazio, l'8 novembre il ritorno nella capitale.

1^ GIORNATA (20 SETTEMBRE)



GRUPPO H



Ore 18.55 Lazio-Apollon Limassol

Marsiglia-Eintracht

2^ GIORNATA (4 OTTOBRE)

GRUPPO H

Ore 21.00 Eintracht-Lazio

Apollon Limassol-Marsiglia

3^ GIORNATA (25 OTTOBRE)

GRUPPO H

Ore 21.00 Marsiglia-Lazio

Eintracht-Apollon Limassol

4^ GIORNATA (8 NOVEMBRE)

GRUPPO H

Ore 18.55 Lazio-Marsiglia

Apollon Limassol-Eintracht

5^ GIORNATA (29 NOVEMBRE)

GRUPPO H

Ore 21.00 Apollon Limassol-Lazio

Eintracht-Marsiglia

6^ GIORNATA (13 DICEMBRE)



GRUPPO H



Ore 18.55 Lazio-Eintracht

Marsiglia-Apollon Limassol