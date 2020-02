Bel gioco e carattere, l'aquila vola: questa Lazio è proprio da Scudetto

La Lazio ci crede: lo Scudetto ora non è più solo un sogno. La squadra, Simone Inzaghi e tutto l'ambiente biancoceleste hanno nel mirino la Juve e puntano in alto, vogliono volare come l'aquila Olympia.

L'ultima sconfitta risale ormai al match d'andata contro l'Inter. Ora l'obiettivo è lottare fino alla fine.

La Lazio ha tutto: Acerbi si sta rivelando essere il miglior difensore del campionato, Milinkovic-Savic è tornato a livelli altissimi e Immobile segna sempre. E in più la squadra ha la migliore retroguardia del torneo: 21 gol subiti in 24 partite. L'Inter è a 22, la Juventus a 23.

Tare e Lotito che con pochi milioni di euro hanno costruito quello che - in questa stagione - è il migliore centrocampo della Serie A messo insieme dalla sapiente mano di Inzaghi. Il Tricolore è lì, ad un battito di ali d'aquila.