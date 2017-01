Lazio-Crotone, probabili formazioni: tutto su Immobile

La Lazio affronta il Crotone, nella prima partita del 2017 valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Squalificati Lulic e Felipe Anderson, mancherà poi Keita volato via per la Coppa d'Africa. Inzaghi potrebbe passare al 3-5-1-1 con Milinkovic alle spalle di Immobile.

QUI LAZIO - Keita in Coppa d'Africa, Lulic e Felipe Anderson squalificati: Inzaghi deve reinventare il tridente d'attacco e ai lati di Immobile ci saranno Lombardi (in vantaggio su Kishna) e Luis Alberto. Djordjevic influenzato. Altrimenti 3-5-1-1. Ai box Lukaku.

QUI CROTONE - In porta, vista la squalifica di Cordaz, ci sarà Festa. Mesbah via per la Coppa d'Africa, a sinistra c'è Martella. Reparto d'attacco al completo a eccezione di Tonev, ancora convalescente dopo l'operazione al ginocchio. Davanti Trotta-Falcinelli.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Kishna, Immobile, Lombardi. A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Patric, Hoedt, Cataldi, Murgia, Luis Alberto. All.: Inzaghi Squalificati: Anderson (1), Lulic (1) Indisponibili: Keita, Lukaku, Djordjevic

Crotone (4-3-3): Festa; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig; Palladino, Trotta, Falcinelli. A disp.: Viscovo, Dussenne, Fazzi, Claiton, Sampirisi, Nicoletti, Capezzi, Sulijc, Stoian, Borello, Salzano, Simy. All.: Nicola. Squalificati: Cordaz (1)

Indisponibili: Tonev, Cojocaru, Mesbah