Lazio-Crotone 4-0 | Poker di Natale, l'aquila torna a volare

La Lazio vince 4 a 0 contro il Crotone, nell'anticipo della 18^ giornata di Serie A. Fatica a prendere ritmo la partita dell'Olimpico. Ad inizio ripresa è Jordan Lukaku a sbrogliare la matassa. Nel finale gol di Ciro Immobile. Gioia per Senad Lulic e Felipe Anderson. Da registrare alcuni attimi di tensioni prima della gara.

La squadra di casa, fin da subito, attacca con Luis Alberto e Milinkovic-Savic a sostegno di Immobile. Il Crotone, però, ben messo in campo vende casa la pelle. La partita, così, fatica a decollare e il ritmo resta basso. Pressing alto del Crotone, con Budimir che infastidisce de Vrij. Rilancio sbagliato e palla a Trotta, che scarica il sinistro ma non inquadra lo specchio della porta.

Inzaghi, sconsolato, striglia i suoi. Il Crotone, quando è la Lazio ad avere il possesso, gioca con dieci giocatori dietro la linea della palla. Diventano così pochissimi gli spazi in campo. Al 41' svarione di Ajeti e buona chance per Parolo che calcia però largo.

Ad inizio ripresa la Lazio Luis Alberto fa correre Immobile sulla destra. Ajeti sbaglia l'intervento in scivolata e l'ex Dortmund va via. Cross basso per Lukaku, andato a prendere proprio la posizione di Immobile nella ripartenza a campo aperto: per il belga è un gioco da ragazzi spingere in rete. E' 1 a 0. Il Crotone reagisce. Sampirisi scende sulla fascia e fa partire il cross profondo. Sul secondo palo Marusic si perde Martella, che di testa da due passi non trova lo specchio.

La Lazio, non brillante, in contropiede però fa male con il volenteroso Immobile. E al 78' arriva il 2 a 0. Lukaku va via in velocità a Sampirisi, poi sterza a scarica a Lulic. Cross morbido per Immobile, indisturbato in area: il colpo di testa del bomber di Torre Annunziata non dà scampo a Cordaz. Nel finale arriv anche il 3 a 0.

Felipe Anderson, appena entrato, dribbla mezzo Crotone, poi serve Lulic che fa sedere Ajeti e batte Cordaz per la terza volta. Al 90' è poker. Immobile avanza palla al piede, poi allarga a Parolo. Cross basso dell'ex Cesena, in area arriva Anderson che senza problemi spinge nel sacco! Festa all'Olimpico.

Il tabellino di Lazio-Crotone

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Patric 5,5, De Vrij 6, Wallace 6; Marusic 6, Parolo 6, Murgia 6 (65' Leiva 6), Lukaku 7; Luis Alberto 6,5 (81' Anderson 7), Milinkovic-Savic 6 (65' Lulic 7); Immobile 7,5. Panchina: Varcig, Luiz Felipe, Bastos, Radu, Basta, Nani, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Crotone (4-3-3): Cordaz 6; Sampirisi 6 (81' Faraoni sv), Ajeti 4, Ceccherini 5,5, Martella 6,5; Rohden 5,5, Barberis 6,5, Mandragora 6,5; Trotta 5,5, Budimir 5 (81' Simy sv), Stoian 5 (65' Tonev 6). Panchina: Festa, Pavlović, Romero, Kragl, Crociata. Allenatore: Zenga (squalificato).

Marcatori: Lukaku (L), Immobile (L), Lulic (L), Anderson (L), Anderson (L)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Ajeti (C)