Lazio-Crotone 1-0 | Biglia sbaglia il rigore, Immobile al 90' fa esplodere l'Olimpico

La Lazio vince 1 a 0 contro il Crotone, nel match della 19^ giornata di Serie A. I padroni di casa giocano bene ma sbaglia un calcio di rigore con Lucas Biglia che calcia sulla traversa. Nella ripresa Marco Festa, giovane portiere del Crotone, para tutto e inchioda il punteggio sul pari.

PRIMO TEMPO - Le assenza non modificano l'atteggiamento della Lazio che, fin da subito, fa la partita. La squadra di Inzaghi prova a costruire gioco cercando il buco giusto per penetrare la difesa avversaria mentre il Crotone si chiude a riccio in difesa. Al 14' occasione per Immobile e palla che finisce in corner.

Al 16' protesta la Lazio. Gran palla di Alberto da destra, cross tagliato per Lombardi che sbuca dietro i difensori e la mette dentro. Esplode l'Olimpico ma è tutto fermo. Episodio dubbio. Al 24' Biglia va in verticale per Lombardi che con l'esterno tocca dentro su Immobile che infila nello spazio. L'attaccante biancoceleste colpisce in diagonale ma trova la grande risposta di Festa.

Al 29' Lombardi, davvero bravo, si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto Biglia sbaglia e colpisce la traversa. Passano tre minuti e Festa salva ancora il Crotone, questa volta su Parolo. Al 35' Marchetti salva la Lazio. Cross dalla sinistra, Trotta buca l'intervento ma dietro di lui c'è Falcinelli che colpisce da due passi! Risposta d'istinto da parte di Marchetti.

Al 39' Lombardi lascia partire il cross da destra, palla su Parolo che lascia partire un tiro piazzato ma vola Festa che trova una gran parata. E' l'ultima emozione di un primo tempo che ha regalato diversi spunti.

SECONDO TEMPO - Si riparte con la Lazio che attacca. Al 47' Immobile riceve palla dalla trequarti e calcia: palla fuori di poco. Nicola vuole il pari e inserisce così Palladino per Stoian. Al 58' De Vrij, di testa, sfiora l'uno a zero che la squadra di Inzaghi meriterebbe. Al 69' il Crotone va in gol ma Rohden è in netto fuorigioco.

Il forcing laziale continua e i tifosi chiedono un gol. Inzaghi le prova tutte e inserisce Kishna, il giovanissimo Rossi e Cataldi per il positivo Lombardi, Luis Alberto e Biglia. Al minuto 85 altro miracolo di Festa che salva ancora su Immobile.

Al 90' arriva il gol vittoria. Svarione della difesa calabrese, Martella controlla male il pallone sul quale si avventa Immobile, tocco sotto e palla che si infila in porta! Vantaggio Lazio, 1-0. E' la rta che decide la partita.

