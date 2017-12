La Lazio sorride in Coppa Italia: eliminato il Cittadella, i quarti il 26 dicembre

La Lazio batte 4 a 1 il Cittadella e va avanti in Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà la Fiorentina il 26 dicembre. La squadra di casa parte subito forte al minuto 11 passa con Immobile. Ottima giocata di Leiva a cercare Milinkovic-Savic sulla trequarti. Perfetto l'appoggio del serbo per Immobile lanciato in profondità, l'attaccante appoggia con il piatto destro e né Pezzi né Adorni riescono a salvare sulla linea a Paleari battuto.

Poco dopo Milinkovic-Savic che raccoglie l'assist di Lukaku dalla sinistra e con un'inzuccata colpisce in pieno la traversa. Il Cittadella, ferito, con l'orgoglio ci prova con Fasolo ma al 21' c'è anche l'ottima reazione di Strakosha a respingere con i pugni. Passano 3 minuti e la Lazio fa 2 a 0. L'azione del raddoppio parte dai piedi di Leiva che serve in profondità Felipe Anderson. Complice il buco lasciato da Pezzi e Camigliano, il brasiliano arriva a tu per tu con Paleari e non sbaglia il raddoppio.

Al 36' il 3 a 0 con l'autogol di Camigliano. Il difensore del Cittadella manda in rete un colpo di testa di Wallace da calcio d'angolo. La squadra di Venturato resta in partita e al 41' fa 3 a 1 con una punizione perfetta battuta da Bartolomei che prende in controtempo Strakosha e infila sotto al sette il gol che dà entusiasmo al Cittadella.

Tutto facile per la Lazio che nella ripresa gestisce il vantaggio. Nel finale arriva poi il poker. La firma è ancora di Immobile che fa doppietta. Ancora Leiva a dare il via all'azione, con un passaggio puntuale in profondità per l'attaccante. Il napoletano, in pallonetto, beffa Paleari. E' il gol che scolpisce il 4 a 1 finale. Il 26 dicembre sarà Lazio-Fiorentina.

Il tabellino di Lazio-Cittadella

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Wallace (88' Luiz Felipe), de Vrij, Patric; Basta, Murgia, Leiva, Lukaku; Milinkovic (72' Lulic); Felipe Anderson (64' Caicedo), Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Camigliano (61' Salvi), Adorni, Benedetti; Lora, Bartolomei, Settembrini; Chiaretti (65' Schenetti); Arrighini, Fasolo (76' Kouamé). Allenatore: Roberto Venturato.

Marcatori: 2 Immobile (L), Felipe Anderson (L), aut. Adorni (L), Bartolomei (C)

Ammoniti: Fasolo (C)