Lazio-Chievo: probabili formazioni, Caicedo favorito su Correa

La Lazio affronta il Chievo già retrocesso nella 33^ giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo aver vinto nel recupero contro l'Udinese, sono risaliti al 7° posto con 52 punti e un cammino di 15 successi, 7 pareggi e 10 sconfitte. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Gli utenti potranno seguirla su diversi dispositivi quali pc, tablet e smartphone, ma anche sulla tv di casa se in possesso di un moderno modello smart o collegando il televisore a un decoder Sky Q oppure a una console PlayStation 4 o Xbox o ancora utilizzando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Inzaghi aspetta di sapere se potrà disporre dell'acciaccato Correa, ma recupera Marusic e Radu. In difesa Luiz Felipe se la gioca con Patric, mentre a centrocampo torna Luis Alberto. In vista della Coppa Italia invece potrebbe riposare Milinkovic-Savic a vantaggio di Parolo. In regia tocca a Badelj. Caicedo scalpita.

Nel Chievo Bani si riprende il suo posto al centro della difesa: sta fuori Cesar. In mediana il ballottaggio è tra Leris e Kiyine. Il giovane Vignato potrebbe partire dal 1' in coppia con Stepinski, anche se Pellissier è oramai recuperato al 100%.

Le formazioni di Lazio-Chievo

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Kiyine; Meggiorini, Stepinski.