Lazio-Chievo, probabili formazioni: Anderson ancora in panchina

La Lazio affronta il Chievo nel match della 21^ giornata di Serie A. Sono solo tre i successi all'Olimpico dei biancocelesti contro i 'Mussi'. Inoltre è da ottobre che la squadra di Inzaghi non riesce a vincere due partite di campionato consecutive: da allora tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Le ultime in casa Lazio

Caceres è pronto a giocare, anche se in difesa dovrebbe partire Bastos con De Vrij e Wallace, data la squalifica di Radu. Anderson ancora in panchina. Il brasiliano però scalpita e, sicuramente, giocherà. Almenoa gara in corso. Luis Alberto dietro a Immobile, unica punta.

Le ultime in casa Chievo

Meggiorini e Gamberini non ce la fanno. Infortunato anche Inglese, Pucciarelli e Pellissier si giocano una maglia per affiancare Stepinski in attacco. In difesa Bani è piaciuto contro l'Udinese e sarà ancora titolare. A centrocampo la linea è quella solita con Bastien al posto dell'infortunato Castro.

Probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Pucciarelli. Allenatore: Maran