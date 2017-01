Iniziativa speciale per Lazio-Chievo, cinesi allo stadio con 5 euro

La Lazio omaggia il Capodanno Cinese. Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani e il capo ufficio stampa dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia Aishan Zhang sono intervenuti in conferenza stampa per presentare un’iniziativa legata alla partita Lazio-Chievo in programma sabato 28 gennaio alle ore 18:00.

"Il mercato cinese è una realtà importante con il quale manteniamo delle relazioni. I cinesi hanno sempre dimostrato un grande interesse per il calcio, la Lazio, visto anche le due finali di Supercoppa che abbiamo giocato in Cina, ha una relazione molto stretta che abbiamo portato avanti anche in questi anni. - spiega Canigiani - Con l’Ambasciata Cinese abbiamo deciso di permettere di festeggiare ai cittadini cinesi questo evento in occasione di Lazio-Chievo. Abbiamo creato una promozione speciale in cui dedicheremo loro un settore dell’Olimpico ad un prezzo simbolico di 5 euro".

"Ringrazio la Lazio per averci proposto questa iniziativa, in Italia è presente una forte comunità cinese che si è ben integrata. Tra l’altro il calcio è uno sport molto popolare in Cina già dagli anni ’80. - ha concluso Aishan Zhang - Questa iniziativa è rivolta ai cittadini cinesi ed è una grande manifestazione di amicizia che la Lazio sta promuovendo in occasione del Capodanno cinese. Sarà per noi l’anno del Gallo sinonimo di prosperità. Mi auguro che questa prosperità valga sia per la Lazio che per la Cina".