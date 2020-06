Lazio, nuovo look per il centro sportivo: un'aquila gigantesca all'esterno

Nuovo look per il centro sportivo della Lazio a Formello. Dopo i nuovi campi di allenamento, il rinnovo dell’area tecnica della prima squadra e della Primavera, la creazione di uno spazio interamente dedicato al settore giovanile e l’allestimento del Lazio Lab, l’aquila della Lazio campeggia in tutte le sue versioni su via di Santa Cornelia.

Centro sportivo Lazio: una gigantesa aquila sull'esterno

Il nuovo S.S. Lazio Training Center cambia pelle. “Arricchendo il centro sportivo di ogni comfort, vogliamo che i nostri atleti avvertano grande senso d’appartenenza ed orgoglio, per svolgere al meglio il lavoro in un ambiente disteso e agiato” - aveva detto il presidente Claudio Lotito. E così è stato.

Lazio, sul cancello di Formello l'aquila stilizzata

Se dentro atleti e staff possono godere di ambienti ristrutturati e più moderni, anche l'esterno e il cancello non sono da meno: via il grigiore. Sul perimetro del centro sportivo di Formello ecco una gigantesca aquila stilizzata, quella della "maglia bandiera" anni '80, realizzata con l’intento di abbracciare tifosi, calciatori e dipendenti che ogni giorno si recano presso il quartier generale biancoceleste.

"L'Aquila è Roma. L'Aquila è la Lazio. Benvenuti nel nuovo S.S. Lazio Training Center" - così ha scritto la società presentando sui propri profili social il centro sportivo rinnovato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.