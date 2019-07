Lazio, campagna abbonamenti 2019-20: prezzi e novità. "Sappiamo farvi emozionare"

"Sappiamo farvi emozionare" - questo lo slogan scelto dalla Lazio per la campagna abbonamenti 2019-20 che partirà giovedì 4 luglio alle ore 12 e terminerà venerdì 23 agosto.

SS Lazio: campagna abbonamenti 2019-2020

Quasi due mesi per tentare di riempire lo Stadio Olimpico e sperare nel maggior supporto possibile dei tifosi ad una squadra, nel pieno del calciomercato, che ha chiuso la stagione passata con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Europa League.

Abbonamenti Lazio 2019-20: prelazione vecchi abbonati

In occasione della campagna abbonamenti della Lazio 2019-2020 fino al 21 luglio i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto mentre i non abbonati potranno sottoscrivere l’abbonamento sui posti liberi. Dal 22 luglio al 23 agosto la vendita sarà libera.

Come richiedere abbonamento Lazio stagione 2019-20

Le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento sono due: in modalità digitale caricandolo sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card, in modalità cartacea attraverso la S.S.Lazio Home Card.

L’abbonamento “digitale” può essere sottoscritto presso i Lazio Style 1900 abilitati, le ricevitorie Ticketone, i punti Plus della Ticketone, in modalità online, e attraverso il Call Center al numero a pagamento 892.101 (esclusivamente gli abbonamenti a tariffa intera). Al momento del caricamento sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card il titolare riceve un segnaposto con settore, fila e posto assegnato, che deve essere firmato e riconsegnato all’esercente in segno di accettazione delle condizioni di abbonamento e della documentazione relativa.

Chi non ha ancora sottoscritto la S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card potrà acquistarla in modalità online sul sito sport.ticketone.it alla pagina dedicata alla Lazio ovvero nell'apposita sezione oppure, con rilascio immediato, presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati di via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est presentandosi di persona con: un valido documento d’identità (passaporto, carta d’identità, carta vidimata, oppure tessera sanitaria per gli under 14); una fotocopia del codice fiscale. Per i minorenni deve essere un genitore (o chi ne esercita la patria potestà) a fornire e sottoscrivere la documentazione sopra indicata.

Abbonamento cartaceo: la ss Lazio Home Card

L’abbonamento “cartaceo” può essere sottoscritto attraverso la S.S. Lazio Home Card (in cui saranno indicati tutti i dati anagrafici del titolare e settore, fila e posto assegnato) che rappresenta il titolo di accesso allo stadio. Questa tipologia di abbonamento può essere sottoscritta solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone.

Per richiedere la S.S. Lazio Home Card è necessario che il titolare visioni e accetti le condizioni di abbonamento e la documentazione relativa reperibili nell'apposita sezione biglietteria/regolamenti del sito ufficiale della SS Lazio, nonché in forma cartacea presso tutte le ricevitorie autorizzate, e che presenti obbligatoriamente: il modulo di adesione debitamente compilato e firmato (scaricabile dal sito del club biancoceleste); un valido documento d’identità (passaporto, carta d’identità, carta vidimata, oppure tessera sanitaria per gli under 14, per i minorenni deve essere un genitore o chi ne esercita la patria potestà a ottoscrivere il modulo e fornire la documentazione sopra indicata); una fotocopia leggibile del documento di identità; una foto tessera solo nel caso di tariffe ridotte (Over 65, Under 16, Studenti, Donne, Aquilotto e Aquilotto Gold); una fotocopia del codice fiscale.

Campagna abbonamenti ss Lazio: prezzi 2019-2020

Anche nella campagna abbonamenti 2019-2020 la Lazio ha previsto sconti per alcune categorie: prezzi minori per vecchi abbonati, ossia per chi aveva sottoscritto l'abbonamento anche nella stagione precedente; donne; studenti under25; Over65; under16; Aquilotti (Tariffa riservata ai ragazzi nati dopo il 1 gennaio 2005), le famiglie che vorranno andare in Tevere con 'Tevere Famiglia'; Invalidi civili al 100%.

