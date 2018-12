Lazio-Cagliari, le pagelle: Milinkovic segna e si commuove. Acerbi bomber

La Lazio vince 3 a 1 contro il Cagliari nella partita del pranzo dell'Olimpico. I padroni di casa partono alla grande grazie al gol di Sergej Milinkovic Savic dopo pochi minuti. Dieci minuti più tardi Francesco Acerbi, da calcio d'angolo, raddoppia il vantaggio. Nella ripresa Senad Lulic chiude la pratica sarda. Dal dischetto Joao Pedro fa il gol della bandiera al 92'.

Pagelle di Lazio-Cagliari

Strakosha 6,5 - L'albanese gioca non è in un buon momento di forma e cerca riscatto. Il compito è quello di respingere gli attacchi di Joao Pedro e compagni. Attento, in avvio, su un paio di iniziative di Cerri. Bravo nella ripresa su Faragò e Dessena.

