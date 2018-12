Lazio-Cagliari, probabili formazioni: Inzaghi cambia modulo

La Lazio affronta il Cagliari nel positicipo del pranzo del 22 dicembre. La squadra di Inzaghi non è in un buon momento di forma, è reduce da 2 pareggi e una sconfitta a Bergamo con l'Atalanta nelle ultime 3 giornate ed è quinta in classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Contro i sardi servono tre punti.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le ultime su Lazio-Cagliari

Inzaghi vuole dare una scossa alla squadra, cambiando modulo in modo drastico. Spazio alla difesa a quattro con Marusic e Lulic sugli esterni. In attacco Ciro Immobile sarà supportato dal doppio trequartista: Luis Alberto e Correa. Il nuovo assetto tattico è stato provato nell'ultimo allenamento.

Tra i sardi improbabile il recupero di Pavoletti, davanti si dovrebbe rivedere Cerri con uno tra Sau e Farias e Joao Pedro a supporto. Srna e Ceppitelli ancora squalificati, la difesa potrebbe essere la stessa vista con il Napoli, anche se Maran ha l'opzione Faragò terzino con l'arretramento di Barella a interno di centrocampo.

Tabellino di Lazio-Cagliari

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Marusic, Acerbi, Radu, Lulic; Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Andreolli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Barella; João Pedro, Cerri.