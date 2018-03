Lazio-Bologna, probabili formazioni: Anderson chiede spazio

La Lazio ospita il Bologna nel posticipo della 29^ giornata di Serie A. I biancocelesti hanno perso solamente una delle ultime 16 sfide di campionato con il Bologna: 11 successi e quattro pareggi per i biancocelesti. C'è di più. La Lazio è in forma e ha segnato 66 gol questa Serie A: il precedente record dei biancocelesti dopo 28 partite era di 59 reti nel 1994/95.

Inzaghi potrebbe ritrovare una delle su pedine fondamentali: Milinkovic-Savic sembra aver superato il risentimento muscolare, ma sarà decisiva la giornata di domani. Luis Alberto trequartista, ma Felipe Anderson lo incalza. L'alternativa è inserire Murgia dal 1' in mediana. Nel Bologna Palacio ha recuperato e potrebbe prendersi una maglia da titolare ai danni di Destro o Avenatti. In mediana, Donsah e Dzemaili. Di Francesco e Verdi non si toccano. Donadoni pensa alla difesa a tre, con De Maio-Gonzalez e Helander.

Le probabili formazioni

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

BOLOGNA (3-5-2): Mirante; De Maio, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Dzemaili, Pulgar, Donsah, Masina; Verdi, Palacio.