Lazio-Benevento, probabili formazioni: out Wallace e Lulic

La Lazio affronta il Benevento nel primo match della 30^ giornata di Serie A. La squadra di casa ha vinto solo due delle ultime otto partite di campionato, mentre ne aveva vinte cinque delle precedenti otto. Giornata particolare per l'ex Cataldi che ha giocato 47 partite in Serie A con la maglia della Lazio.

Senza Wallace e Lulic, Inzaghi spera di recuperare Radu e Lukaku, non impiegato dal Belgio per un problema al ginocchio. In caso di forfait sono pronti Bastos e Felipe Anderson. Ritorna disponibile Milinkovic-Savic, che sarà nuovamente titolare dal 1' dopo tre gare. Nel Benevento Sagna ha accusato un risentimento muscolare e sarà rimpiazzato da Venuti.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Luiz Felipe; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Felipe Anderson; Immobile.

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Iemmello.