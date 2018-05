Lazio-Atalanta: probabili formazioni, Caicedo al posto di Immobile

La Lazio ospita l'Atalanta nel match della 36^ giornata di Serie A. I biancocelesti non possono sbagliare e anche senza il bomber Immobile hanno bisogno dei tre punti per continuare la marcia verso il sogno della Champions League. Di contro gli ottimi orobici di Gasperini anche loro in lotta per un posto in Europa. Sarà una sfida molto elettrizzante.

Le ulime notizie su Lazio-Atalanta

Tocca a Caicedo prendere in mano l'attacco della Lazio. L'ecuadoriano sarà sostenuto da Luis Alberto (ma occhio a Felipe Anderson), mentre in mezzo al campo, Inzaghi ha due alternative: confermare Murgia o spostare Milinkovic-Savic nella posizione di mezzala destra, con Lulic sul centro-sinistra e Lukaku in fascia. Nell'Atalanta Ilicic è pronto ma Gasperini è orientato a confermare Barrow dal 1'. Caldara out per squalifica, si giocano una maglia da titolare Palomino e Mancini.

La probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.