Lazio-Atalanta 3-3, le pagelle: Immobile leader, Radu in affanno, Correa pesca la perla

Rocambolesco pareggio tra Lazio ed Atalanta nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A: una doppietta di Muriel ed un gol di Gomez stendono la squadra di Inzaghi nel primo tempo. Ma da inerte che era, la Lazio diventa padrona dell'Olimpico: nella ripresa, con due rigori conquistati e realizzati da Immobile più un siluro andato a segno di Correa, riesce ad agguantare il pareggio.

Pagelle Lazio

STRAKOSHA 6: Alti, alti e bassi

LUIZ FELIPE 4,5: Non ci siamo

ACERBI 5,5: Deciso, nonostante tutto

RADU 5 (FUORI AL 79'): In affanno

MARUSIC 4,5 (FUORI AL 46'): Non pervenuto

MILINKOVIC 6: Ci si aspetta (sempre) di più

PAROLO 5 (FUORI AL 46'): Fuori ruolo

LUIS ALBERTO 5: Dormiglione

LULIC 5,5: Tenace e poco altro

IMMOBILE 9: Leader

CORREA 7: Pescatore di perle

CATALDI 6,5 (DAL 46'): Geometra

PATRIC 6 (DAL 46'): Stantuffo

CAICEDO 6 (DAL 79'): Lotta

INZAGHI 6,5 (ALL.): Motivatore

Pagelle Atalanta

GOLLINI 6,5: Reattivo

TOLOI 6 : Imponente

PALOMINO 5: Ingenuo

MASIELLO 5,5 (FUORI AL 74'): Nervosetto

HATEBOER 6,5: Corri, Forrest!

FREULER 6: Cala alla distanza

PASALIC 6,5 (FUORI AL 60'): Incursore

GOSENS 7: Quantità e qualità

MALINOVSKYI 6,5: Manca il gol

GOMEZ 8: Finché ne ha è superiore

MURIEL 9 (FUORI AL 66'): Bomber

DE ROON 5 (DAL 60'): Non è (in) giornata

ILICIC 5,5 (DAL 66'): Poco incisivo

KJAER 5,5 (DAL 74'): Compitino

GASPERINI 6,5 (ALL.): Domina, poi non reagisce