Lazio-Atalanta 1-1 | Caicedo segna, Strakosha para: ancora vivo il sogno Champions

La Lazio pareggia 1 a 1 contro l'Atalanta nel match della 36^ giornata di Serie A. Gli orobici partono alla grande con il gol di Musa Barrow in avvio. Ci pensa Felipe Caicedo, il sostituto di Ciro Immobile, a pareggiare i conti. Un punto per uno per la volata in vista dell'Europa.

Dopo neanche 100 secondi l'Atalanta con l'indemoniato Barrow. De Roon vince un contrasto a centrocampo e va in percussione per vie centrali: imbucata per il gambiano che supera Strakosha con il piattone. Nerazzurri in vantaggio. La Lazio, dopo il gol subito, va in bambola e rischia al 9' quando il Papu Gomez colpisce un clamoroso palo.

L'Atalanta gioca bene ma spreca e così la Lazio torna in partita. Al 23' l'uno a uno. Milinkovic-Savic si inventa un pallone a tagliare per l'inserimento di Luis Alberto: gran controllo e passaggio per Caicedo, che solo davanti a Berisha non sbaglia. E' il gol del pari. Al 28' palla corta giocata dalla Lazio, con la sfera che arriva a Lucas Leiva. Sguardo in area, gran cross e colpo di testa di Caicedo che esce di pochissimo. Al 37' primo cambio forzato per Inzaghi: in campo Felipe Anderson, esce Luis Alberto.

La ripresa inizia con due cambi. Ilicic per Barrow, e Bastos per Luiz Felipe. Al 67' Ilicic con un gioco di gambe entra in area e appoggia al centrocampista svizzero, ma Strakosha devia in corner. La partita è viva, con tante occasioni da rete. Al minuto 82 Ilicic mette un pallone rasoterra sul secondo palo, Bastos devia in corner anticipando Gosens sulla linea.

Passano 4 minuti e Gomez calcia a botta sicura, ma Strakosha para. Al 92' è Palomino a sfiorare il 2 a 1. Soffre la Lazio che resiste e riesce ad ottenere un punto per la Champions.

Il tabellino di Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 7; Luiz Felipe 5 (55' Bastos 6,5), De Vrij 5,5, Caceres 5,5; Marusic 6, Murgia 6, Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 6,5; Caicedo 7 (68' Lukaku 6). A disp.: Guerrieri, Vargic, Patric, Crecco, Bastos, Wallace, Di Gennaro, Nani. All. Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha 6; Toloi 6,5, Palomino 6, Masiello 5,5; Castagne 5,5 (71' Hateboer 6), De Roon 6,5, Freuler 6, Gosens 6; Gomez 6,5, Cristante 6,5; Barrow 7 (53' Ilicic 6). A disp. Gollini, Rossi, Mancini, Bolis, Del Prato, Kulusevski, Haas, Cornelius. All. Gasperini.

Marcatori: Barrow (A), Caicedo (L)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Masiello (A), Milinkovic-Savic (L), Toloi (A)