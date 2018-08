Calciomercato Lazio: Lotito e Tare non comprano, ecco il vice Immobile low cost

Wesley, Lucas Perez, altri, oppure no. Di certo non Felipe Caicedo. La Lazio cerca un sostituto di Ciro Immobile e la coppia Igli Tare e Claudio Lotito pensano di averla trovata. Una idea low cost. Si chiama Alessandro Rossi, ha 21 anni, è giovane ma non troppo per tentare il salto di qualità, per iniziare l'ultima fase della gavetta, quella da vice-Immobile: mica male.

Rossi ha stupito presidente ed allenatore giocando bene e segnando a raffica nelle varie amichevoli più o meno impegnative. Inzaghi lo ha voluto osservare bene, basandosi sui recenti successi, ma anche su un rapporto che affonda le radici nelle giovanili.

Il ragazzo, che ha esordito in serie A l'8 gennaio 2017 contro il Crotone, è determinato, non vede l'ora di continuare a strafare e ciò traspare anche dalle dichiarazioni del suo procuratore, Donato Di Campli: "Per Alessandro la Lazio è una seconda pelle, restare ed affermarsi a Roma è una missione. Ci sono tante offerte da grandi club di Serie B, ma quanto fatto ad Auronzo non è passato inosservato e forse il fatto che sia saltata la trattativa con il Lucerna è un segno. Ad oggi posso dire che ci sono molte possibilità che Rossi resti alla Lazio. A prescindere dalla cessione di Caicedo o l'arrivo di un'altra punta. Ha fame, è forte e laziale, sono certo che brucerà la concorrenza. Con Inzaghi il rapporto è bello ed anche con Immobile. È sicuro e sereno, non teme che queste aspettative possano diventare un boomerang".