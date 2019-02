La Rustica calcio, capitan Spinetti: "Rimaniamo concentrati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un ultimo mese di campionato avaro di soddisfazioni per la Promozione del La Rustica. La squadra di mister Daniele Paolini ha racimolato appena due punti in quattro gare e nell’ultimo turno ha dovuto incassare una bruciante sconfitta casalinga di misura (0-1) contro l’Atletico Torrenova. «E’ un momento particolare e anche gli episodi non ci girano a favore – spiega il capitano e esterno offensivo Luca Spinetti – Domenica non abbiamo fatto una brutta partita, anzi stavamo tenendo il pallino del gioco e poi a oltre venti minuti dalla fine è arrivata l’espulsione di Gubinelli per un fallo di reazione che ci ha frenato. E nel finale un calcio di rigore ci ha condannato». Il capitano classe 1985, comunque, lancia un chiaro messaggio all’ambiente e alle concorrenti. «Qui non si molla di un centimetro e gli stimoli li continueremo a trovare anche perché durante la settimana con gli allenamenti di mister Paolini c’è sempre tanta intensità. Dobbiamo assolutamente rimanere concentrati e sul pezzo perché il distacco dalla zona play off non è incolmabile, ma è ovvio che siamo noi che dobbiamo ricominciare a correre e pensare poco alla classifica e agli altri. Questo è un gruppo validissimo dal punto di vista tecnico, evidentemente ci è mancato qualcosina da quello mentale e allora dobbiamo tutti tirare fuori qualcosa di più». Nel prossimo turno il La Rustica avrà un delicato impegno esterno con l’Ostiantica. «All’andata non ero in campo, ma ricordo che subimmo una bruciante sconfitta casalinga – rimarca Spinetti – Perdemmo 3-0 e quello rimane l’unico nostro k.o. stagionale con più di un gol di scarto, quindi sappiamo che sarà una partita complicata. L’Ostiantica è una squadra giovane, aggressiva e alla ricerca di punti utili per la lotta salvezza, inoltre sul loro campo in terra faranno di tutto per metterci di nuovo in difficoltà. Noi cercheremo di sbloccarci, ma servirà una gara attenta e determinata».