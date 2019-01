La Rustica calcio: Massella guarda oltre Sezze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il primo dei due scontri diretti ravvicinati non ha sorriso al La Rustica. La squadra di mister Daniele Paolini ha ceduto di misura (0-1) sul campo della Vis Sezze al termine di una gara abbastanza equilibrata. «Si è giocato su un terreno di gioco non proprio ideale per il nostro modo di fare calcio – racconta l’esterno classe 1998 Daniele Massella – Tutto sommato la prestazione è stata anche positiva, ma di fronte abbiamo avuto un avversario importante che ci ha punito nel finale di primo tempo e che poi ha saputo gestire il vantaggio. Ci abbiamo provato in tutti i modi nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio». Massella guarda già oltre e cioè al secondo scontro diretto consecutivo. «Domenica ospiteremo l’Atletico Morena e sarà fondamentale non perdere ulteriore terreno perché ora siamo distanti sei punti dalla vetta e quattro dalla seconda e terza piazza che in questo momento vede appaiate proprio il prossimo avversario e la Vis Sezze. Incontreremo un’altra ottima squadra che già all’andata mi fede una buona impressione e che si è rinforzata a dicembre con l’arrivo di un attaccante molto valido come Pascucci. Noi, comunque, non ci deprimiamo per il risultato di domenica scorsa: siamo compatti e vogliosi di tornare alla vittoria nel match contro l’Atletico Morena». Il La Rustica, insomma, crede di poter rimanere ancora ai vertici del girone C di Promozione. «Crediamo di poter acciuffare i play off – dice Massella – Poi se dovesse arrivare anche qualcosa in più lo prenderemmo volentieri. In ogni caso vogliamo provare a giocarci le nostre carte fino alla fine». Nelle ultime settimane l’esterno di centrocampo, al suo terzo anno nel La Rustica, è stato “riadattato” da mister Paolini come quarto di difesa. «Non ho problemi, sono a disposizione dell’allenatore. Nelle ultime gare abbiamo fatto i conti con l’assenza di De Filippo e ho provato a dare il mio contributo in quella posizione».