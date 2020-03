La Formula E sospende la stagione

Il gp di Roma era già stato rinviato vista l'emergenza Coronavirus in atto. Ora però a finire bloccato, al momento sospeso, è l'intero campionato di Formula E. Arriva in mattina l'annuncio di Formula E e FIA che stagione 2019/20 sarà temporaneamente sospesa per un periodo di due mesi, "considerando la sfida che l'attuale crisi sanitaria pone all'organizzazione di eventi nei centri urbani".

La decisione, "presa in coordinamento con le autorità locali competenti di congelare temporaneamente le gare tenute in citta' popolate", si legge in una nota, è stata assunta come "la linea di condotta piu' responsabile", a causa della continua diffusione del coronavirus, con l'Organizzazione mondiale della sanità che ha dichiarato ufficialmente quella da COVID-19 una pandemia. Poichè il benessere dello staff, degli spettatori e dell'intera forza lavoro del campionato sono "la priorità numero uno", le misure precauzionali messe in atto "limiteranno la corsa delle corse durante un periodo di tempo prestabilito".