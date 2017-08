Supercoppa: Lazio non convoca Keita, l'attaccante si sfoga sui social

Il caso Keita tiene banco alla vigilia di Juventus-Lazio. Tutto nasce dall'esclusione dell'attaccante dalla Supercoppa Italiana. La parla di "fastidi muscolari" accusati dall'attaccante durante la rifinitura, poi quella dell'entourage del giocatore, che punta il dito contro la società biancoceleste e la "verità" di Keita su Twitter: "Questa decisione mi crea un disagio psicologico da cui non so valutare le conseguenze".

"E' colpa della Lazio", questo il senso. E' racchiuso tutto lì, significato emblematico e coinciso. Keita "era pronto per giocare" ma "non gli è stato permesso". Le parti, poi, si accusano a vicenda. Keita ha l'accordo proprio con la Juve, la Lazio non l'ha ancora trovata, ma il senegalese vuole andare via. Ora, a seguito dell'ennesimo sfogo via social, si attende però la risposta della Lazio.