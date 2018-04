Karate: Susanna Santoro vince nel Kata il 19° Adidas Open Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Susanna Santoro prosegue a spron battuto la stagione degli open primaverili, dopo il successo lo scorso mese in toscana ha trionfato anche nel prestigioso Adidas Italia Open che si è disputato a Riccione. La karateka romana dell'Asd Roma 12 ha gareggiato nel kata categoria under 21 e nonostante abbia solo 18 anni ha messo in fila tutte le avversarie incontrate. Quattro i match disputati e vinti esprimendo sul tatami del PalaPlayHall precisione, equilibrio, velocità, potenza e controllo, rendendo i combattimenti contro avversari immaginari (kata), quanto di più realistico ed efficace. In finale così come lo scorso mese è andata in scena la sfida con la pisana Asia Gronchi, ancora una volta è stata l' allieva del maestro Berrettoni ad avere la meglio confermandosi la più brava. "E' stata una gara molto difficile perché c'erano atlete molto forti, la vittoria è stata sudata e sono molto contenta e soddisfatta"