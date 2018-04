Karate: nel Kata Susanna Santoro vince anche la Coppa Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Susanna Santoro trionfa nella coppa Italia Csen disputata a San Benedetto del Tronto vincendo così la sua terza gara consecutiva dopo gli Open di toscana e d'italia. La karateka dell'Asd Roma 12 sapientemente allenata dal maestro Berrettoni è in un momento d'oro e non solo per il colore delle medaglie che conquista, nelle Marche ha gareggiato con personalità e sicurezza rendendo i suoi kata combattimenti reali ed efficaci, ogni movimento, ogni tecnica, è apparsa potente, veloce e risolutiva. La gara non era ad eliminazione diretta ma a punteggio, dopo il primo kata passavano al turno successivo solo le prime otto atlete e Susanna era posizionata al terzo posto, poi dopo il secondo kata quando le ragazze scremavano a quattro la romana era già in testa alla classifica e nell'ultima prova ha mantenuto la vetta grazie anche alla perfetta esecuzione del kata Anan Dai dello stile Shito Ryu. "Sono sempre più contenta di come sto gareggiando, è il terzo oro consecutivo che riesco ad ottenere in quest'ultimo mese. Per la prima volta sono riuscita a vincere la Coppa italia e sono sempre più determinata per le prossime gare." Il prossimo torneo in programma per lei e tutta l'asd Roma 12 sarà a fine maggio nella capitale il memorial Andrea Nekooofar