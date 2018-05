Karate: Francesca Palombi vince gli Universitari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Francesca Palombi alla sua prima partecipazione ad un campionato italiano universitario, disputa una grande gara e centra subito l'oro. La karateka romana ha difeso i colori dell'ateneo del Foro Italico dove studia scienze motorie, ed ha gareggiato nel kumite categoria + 68kg. Due combattimenti emozionanti e spettacolari che hanno visto la palombi venire fuori alla distanza, nel primo match era in svantaggio 0-2 ed ha saputo ribaltare il risultato a suo favore grazie ad una tecnica di pugno kizami ed a un bel calcio mawashi chudan da due punti. L'incontro decisivo per l'oro è terminato 4-2 con la romana che è partita subito forte andando avanti 2-0 grazie al suo marchio di fabbrico, il calcio mawashi chudan (circolare al corpo),veloce, preciso e potente va sempre a segno tra gli applausi del pubblico. L'avversaria ha reagito pareggiando il conto con due tecniche di braccia kizami e gyaku, pugni che la Palombi gli ha prontamente vincendo meritatamente e salendo sul gradino più alto del podio. "Sono contenta , è stata una bellissima esperienza, soprattutto perché desideravo entrare in questa facoltà e partecipare ad una competizione del genere con la mia nuova squadra universitaria"