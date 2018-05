Roma-Juventus, tifosi bianconeri assenti contro il caro-biglietti

Continua la querelle sul caro biglietti dello Stadio Olimpico. Alle proteste dei tifosi giallorossi non abbonati, che hanno subito l'impennata dei prezzi della partita casalinga contro il Liverpool in semifinale di Champions League, si aggiunge il pesante comunicato della Curva Sud bianconera in vista di Roma-Juventus di domenica prossima, gara fondamentale per entrambe le squadre.

Il comunicato dei tifosi juventini

“Noi non ci saremo! Basta! È inaccettabile il prezzo di €70 (più costi di commissione) per il settore ospiti (…) Il salasso del caro-biglietto è ormai una mannaia sul capo del tifoso juventino, consapevole di tifare una squadra vincente che dovunque vada crea i presupposti per fare botteghino. La curva è il settore ritenuto “popolare”, termine che nel passato spesso lo identificava. Di “popolare” è rimasto niente, visti i prezzi esorbitanti dei biglietti in partite come quella in oggetto, disputate in stadi come l’Olimpico, con visibilità scarsa e servizi carenti”. Inizia così il messaggio dei tifosi juventini, che annunciano la propria assenza: “Seppure a malincuore, visto che potrebbe essere la partita-scudetto, tutti i gruppi ultras diserteranno la trasferta.Tali aumenti spropositati (del 300%) sono atti assurdi e non legittimabili. Auspichiamo che le forze politiche prendano atto della controtendenza delle società calcistiche, legiferando un tetto massimo per il biglietto dei settori popolari. Invitiamo tutti gli Juventus Official Fan Club e i tifosi bianconeri a disertare in massa la trasferta di Roma e a non esporre comunque i vari striscioni o pezze in segno di protesta contro il caro prezzi, solidarizzando così con la nostra iniziativa. Il vaso è colmo!”

L’incasso record...

Torneranno inevitabilmente a galla le polemiche sorte (ed in realtà mai del tutto sopite) all’indomani di Roma-Liverpool. Alla festa per l’incasso record di 5.545.187 euro, mai raggiunto da una squadra italiana, c’era chi non partecipava, proprio in relazione al fatto che questo primato avesse intaccato (e non di poco) le tasche dei tifosi non abbonati, incapaci comunque di mancare un appuntamento storico per la società giallorossa.