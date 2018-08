Juve alla "conquista" della Capitale, il nuovo Store apre di fronte a quello della Roma

Una dei confronti più accesi della Serie A si gioca ora anche da un marciapede all'altro di via Nazionale. Infatti proprio di fronte al "Roma Store" sta per aprire uno "Juventus Store". Per adesso ci si ritrova davanti a vetrine opache che lasciano solo intravedere l'allestimento e ad un serioso silenzio stampa, ma possiamo assicurarvi che all'interno tutto è pronto all'apertura.

Su diversi siti vicini al mondo bianconero, ma non su quello ufficiale (o forse non ancora), è stata diffusa una locandina che non piacerà ai tifosi giallorossi e che pubblichiamo di seguito: "Same Story, Same Glory" si legge, mentre ciò che si vede sono Dybala, Cancelo, Chiellini, Cristiano Ronaldo ed Emre Can di spalle, rivolti verso il Colosseo. E poi ancora: "Lo Juventus Store è arrivato a Roma. Prossima apertura in via Nazionale 55".

La notizia di questo piccolo tentativo di "conquista di Roma" da parte della Vecchia Signora sta rimbalzando tra siti e social in queste ore e siamo sicuri provocherà reazioni, si spera pacifiche e "sportive", nel mondo romanista. Per trovare le prime ci è bastato attraversare la strada ed entrare nel Roma Store. Questo il messaggio rivolto ai dirimpettai juventini:

Effetto CR7

La direzione del nuovo store bianconero non ha voluto rilasciare dichiarazioni, tutto sembra ancora "top secret" eppure, sostando pochi minuti al civico 55 di via Nazionale, non è difficile vedere turisti dirigersi spediti verso quello che credono essere un locale già in funzione (le notizie viaggiano veloci...). Tanta la delusione sul volto del bambino nelle nostre foto nel sapere che per acquistare la maglia di CR7 bisogna attendere ancora un po'.

Già, CR7. È anche questo l'effetto Ronaldo. Ma basterà a contendere clienti, proprio nel cuore della Capitale, al Roma Store? Purtroppo o per fortuna crediamo di sì, perché la mole di tifo bianconero è diffusa pressocché uniformemente sul territorio italiano e supera abbondanetemente i confini nazionali. Con l'ultimo, sfarzoso acquisto, poi...

Si prospetta una nuova piccola grande sfida: dai campi della Serie A ai marciapiedi di via Nazionale.