Juventus-Roma, probabili formazioni: Di Francesco sfida Allegri

Juventus e Roma si affrontano nel big match del 22 dicembre. Eusebio Di Francesco sfida Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo, miglior marcatore dei campioni d'Italia in campionato con 11 goal in 16 presenze. La squadra di casa ha ottenuto nel Derby della Mole la sua settima vittoria consecutiva, i giallorossi hanno riportato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 giornate.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su Dazn e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

Le ultime su Juventus-Roma

Fra i pali tornerà dal 1' Szczesny, mentre come terzini saranno confermati De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra, con Bonucci e Chiellini centrali. A centrocampo Bentancur favorito su Emre Can come mezzala destra ai lati di Pjanic e Matuidi. In attacco è difficile che riposi Ronaldo, che sarà ancora titolare con Mandzukic e Dybala a supporto.

Di Francesco contro il Genoa è tornato alla difesa a tre e ha rinunciato al centravanti. Qualche speranza per De Rossi, come confermato dal tecnico in conferenza stampa. In difesa dubbi tra Florenzi e Santon e tra Fazio e Juan Jesus. El Shaarawy con ogni probabilità non si rivedrà nemmeno in panchina.

Segui live e in esclusiva Juventus-Roma su Dazn

Il primo mese è gratis

Le formazioni di Juventus-Roma

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Schick.