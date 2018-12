Juventus-Roma 1-0 | Mandzukic fa il Grinch: il Natale è amaro

La Juve vince 1 a 0 contro la Roma nel posticipo del 22 dicembre. I campioni d'Italia partono forte e al 35' passano con Mario Mandzukic bravo a sfruttare un bell'assist di Mattia De Sciglio. Gli ospiti soffrono e creano poco. Nel finale gol annulato a Douglas Costa.

Allegri non cambia nulla, spazio al 4-3-1-2. In porta Szczesny, con De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa. Bentancur e Matuidi andranno a supporto di Pjanic. Dybala tra le linee, Ronaldo e Mandzukic in attacco. La Roma risponde con il 4-2-3-1 e Under, Zaniolo e Florenzi a supporto di Schick. Subito bianconeri pericolosi con Mandzukic che fa venire i brividi a Olsen. Al 7' Alex Sandro ha una grande occasione ma Olsen è bravo a salvare la Roma. I padroni di casa insistono.

Al 17' altra grande azione di Alex Sandro che ubriaca Santon e calcia: ancora attento Olsen. La Juve assalta la porta romanista. Al 22' Ronaldo prova la super rovesciata: palla alta. Al 35' la Juve passa. Zaniolo e Florenzi perdono palla e De Sciglio ne approfitta: cross sul secondo palo, Mandzukic salta davanti a Santon e supera Olsen. E' 1 a 0. I bianconeri, non contenti, attaccano ancora e con Ronaldo sfiorano il raddoppio.

Ad inizio ripresa la Roma si presenta con Kluivert per Florenzi. Al 54' bel cross di Alex Sandro per Ronaldo: alto il colpo di testa dell'ex Real. Quattro minuti dopo altra chance per CR7 con Olsen che, ancora, gli nega la rete per ben due volte. La Roma, grazie al portiere svedese, resta a galla.

Al 69' Chiellini segna da calcio d'angolo: l'arbitro annulla. Episodio dubbio. Nel finale spazio anche a Emre Can, Douglas Costa, Dzeko e Perotti. Il risultato però non cambia più. Vince la Juve, Natale amaro per la Roma.

Il tabellino Juventus-Roma

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6; De Sciglio 7, Bonucci 6, Chiellini 6,5, Alex Sandro 6,5; Bentancur 6, Pjanic 5,5 (70' Emre Can 6), Matuidi 6; Dybala 6,5 (80' Douglas Costa 6); Cristiano Ronaldo 5,5, Mandzukic 7. Panchina: Pinsoglio, Perin, Benatia, Khedira, Kean, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. Allenatore: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Olsen 7,5; Santon 5, Manolas 6, Fazio 5,5, Kolarov 6; Cristante 5,5, Nzonzi 6 (80' Dzeko sv); Under 5,5 (70' Perotti 6), Zaniolo 6, Florenzi 5 (46' Kluivert 5,5); Schick 5,5. Panchina: Mirante, Karsdorp, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Dzeko, Marcano, Pastore. Allenatore: Di Francesco.

Marcatori: Mandzukic (J)

Ammoniti: Nzonzi (R), Schick (R)



