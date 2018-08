Juventus-Lazio, probabili formazioni: Immobile sfida Cristiano Ronaldo

Juventus e Lazio si trovano di fronte nel big match della 2^ giornata. La squadra campione d'Italia vuole confermare il successo contro il Chievo, i biancocelesti dimenticare la sconfitta interna contro il Napoli. Attesa per la prima all'Allianz Stadium di Cristiano Ronaldo. Diretta in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming, attraverso Sky Go.

Le utlime su Juventus-Lazio

I tifosi bianconeri potranno finalmente applaudire CR7 a Torino. Con lui Allegri potrebbe schierare in attacco Federico Bernardeschi a discapito di Juan Cuadrado, mentre anche Mandzukic insidia Douglas Costa. Emre Can in ballottaggio con Khedira a centrocampo.

La Lazio ritrova Lucas Leiva e Lulic che hanno scontato la squalfica: saranno titolari entrambi a centrocampo insieme a Parolo. Luis Alberto giocherà alle spalle di Immobile. In difesa out Luiz Felipe, al suo posto Wallace è favorito su Bastos e Caceres.

Le formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo; Mandzukic.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.