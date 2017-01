Juventus-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi sfida Allegri

Juventus e Lazio si affontano nel match della ventunesima giornata di campionato. Nessun problema invece per Immobile, sul terreno di gioco con i compagni nonostante una piccola contusione. Allegri dovrebbe tornare alla difesa a 4, inserendo Asamoah al posto di Alex Sandro nel ruolo di terzino e Rincon al posto di Sturaro.

QUI JUVENTUS - Senza Alex Sandro e Sturaro (squalificati), ma con il recupero di Lichtsteiner, Allegri confermerà il 3-5-2 di Firenze, cambiando, però, gli interpreti sulle fasce: a destra ci sarà lo svizzero, a sinistra Asamoah. Il posto dell'ex Genoa sarà preso dal rientrante Pjanic. Possibile un turno di riposo per Barzagli o Chiellini.

QUI LAZIO - Inzaghi non ha ancora scelto modulo e uomini per affrontare la capolista. Come all'andata, il tecnico biancoceleste potrebbe schierare la difesa a 3, con Bastos, De Vrij e Radu. Squalificato Lulic, sulla fascia sinistra dovrebbe toccare a Patric, mentre davanti il giovane Lombardi insidia Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Khedira, Rincon, Marchisio; Pjanic; Dybala, Higuain. A disp.: Neto, Audero, Rugani, Hernanes, Asamoah, Cuadrado, Mandzukic, Pjaca. All.: Allegri Squalificati: Alex Sandro (1), Sturaro (1) Indisponibili: Benatia, Dani Alves, Lemina, Mattiello

Lazio (3-4-3): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; Parolo, Biglia, Patric; Milinkovic-Savic; F. Anderson, Immobile, Luis Alberto. A disp.: Strakosha, Vargic, Lukaku, Wallace, Hoedt, Basta, Murgia, Leitner, Kishna, Lombardi, Djordjevic. All.: S. Inzaghi Squalificati: Lulic (1)

Indisponibili: Keita