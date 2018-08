Juventus-Lazio, le pagelle: Wallace ferma CR7. Milinkovic e Luis Alberto soffrono

Le Juve vince 2 a 0 contro la Lazio nell'anticipo del sabato della Serie A. I biancocelesti partono senza paura ma i campioni d'Italia passano con l'ex Roma Miralem Pjanic. Nella ripresa i biancoceri raoppiano con Mario Mandzukic che sfrutta un liscio clamoroso di Cristiano Ronaldo.

Le pagelle di Juventus-Lazio

Strakosha 6,5 - Il portiere albanese viene confermato come prima scelta tra i pali. Davanti si trova campioni come Mandzukic e Pjanic, e soprattutto Cristiano Ronaldo. Dopo 20 minuti compie una grande parata su Bernardeschi ma non può nulla sul gol di Pjanic che lo beffa. Bravo al 70' su CR7. Non può molto sul 2 a 0 della Juve. Sbaglia troppi rinvii che fanno imbestialire i compagni.