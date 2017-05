La Juve vince la Coppa Italia, Lazio ko 2 a 0: trionfo bianconero sotto il cielo di Roma

La Juventus vince la Coppa Italia 2017. I bianconeri battono 2 a 0 la Lazio nella finale dell'Olimpico. La gara è divertente e al 12' Dani Alves la sblocca con un bel tiro al volo. Poco dopo Leonardo Bonucci firma il raddoppio che certifica la vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri.

PRIMO TEMPO - Si gioca fin da subito a ritmi discreti, in una cornice di pubblico splendida. Al 4' ci prova, a sorpresa, Chiellini da fuori area: blocca Strakosha in due tempi. Risponde la Lazio con Keita che scappa via in contropiede a Bonucci e calcia, ma una deviazione di Barzagli salva i bianconeri mandando la palla sul palo con la mano destra.

I campioni d'Italia, rispondono 30 secondi dopo: bolide di Higuain respinto da Strakosha. Che botta da fuori del Pipita. Le due squadre giocano a viso aperto. Al 12' è la Juve a fare 1 a 0. Traversone profondo di Alex Sandro sul lato opposto, dove Lulic lascia Dani Alves libero di battere al volo di destro, e di battere Strakosha con un tiro che rimbalza sul palo opposto. La Juve insiste e Dybala impegna Strakosha.

Al 18' doppio miracolo di Strakosha che salva la Lazio: Dybala scarica un missile dal limite, trovando la risposta del portiere. La sfera arriva a Dani Alves, che serve Higuain basso nel mezzo, trovando un'altra grande parata di Strakosha. Al 20' Parolo alza bandiera bianca, al suo posto Radu. La Lazio però non gira e la Juve segna ancora.

Al 25' il due a zero lo firma Bonucci. Nasce tutto dal corner: Dybala calcia sul primo palo, dove Alex Sandro prolunga di testa, trovando Bonucci, dimenticato da De Vrij, a due passi da Strakosha. Basta un tocco, ed è gol. E' 2 a 0. La Lazio, stordita, prova a reagire al 32' con Immobile che impatta in tuffo, non riuscendo però a mandare in porta. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO - La Juve riparte ancora bene e con Higuain insidia la difesa laziale. Inzaghi non contento dell'approccio dei suoi nella ripresa le prova tutte: Felipe Anderson per Bastos. Ed è proprio il brasiliano ad impegnare Neto, bravissimo a respingere in corner. Al 57' il portiere della Juve è ancora super su un colpo di testa di Immobile.

Al 69' Inzaghi tenta il tutto per tutto: Luis Alberto per De Vrij. La Juve, però, in contropiede è sempre pericolosa anche se Higuain spreca almeno due ghiotte chance. La Lazio, nel finale, attacca a testa bassa ma senza sfondare. Finisce così. E' la Juventus a vincere la Coppa Italia, per 2 a 0. I bianconeri festeggiano alzando il trofeo sotto il cielo di Roma.



TABELLINO E PAGELLE

Juventus (4-2-3-1) - Neto 7; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Alex Sandro 7; Rincon 5,5, Marchisio 6,5; Dani Alves 7, Dybala 6,5, Mandzukic 6; Higuain 5. Panchina: Buffon, Benatia, Mattiello, Asamoah, Lichtsteiner, Lemina, Sturaro, Kean, Cuadrado. Allenatore: Allegri.

Lazio (3-5-2) - Strakosha 6,5; Bastos 5 (53' Felipe Anderson 6,5), De Vrij 5,5 (69' Luis Alberto 6), Wallace 5,5; Basta 5,5, Parolo 6 (20' Radu 6), Biglia 6, Milinkovic-Savic 5,5, Lulic 5; Immobile 6, Keita 5,5. Panchina: Vargic, Hoedt, Patric, Crecco, Lombardi, Murgia, Djordjevic. Allenatore: Inzaghi.

Marcatori: Dani Alves (J), Bonucci (J)

Ammoniti: Dani Alves (J)