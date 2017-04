La Roma ci crede: la tabella Scudetto per rimontare la Juve

La Roma sogna l'impresa per rendere memorabile una stagione che, fino ad ora, ha solamente dato delusioni prima in Europa League poi in Coppa Italia. L'unico obiettivo rimasto è quello dello Scudetto. Così Luciano Spalletti, che per restare a Trigoria deve vincere, punta al sorpasso agli odiati rivali della Juventus.

I calcoli dei tifosi romanisti sono già iniziati. I campioni d'Italia hanno un vantaggio notevole, ma probabilmente, il campionato si deciderà nella 34esima e nella 35esima giornata. Naturalmente, tutto ciò che dovesse accadere a sorpresa, sarebbe tanto di guadagnato per la Roma.

Giornata 32 Roma-Atalanta e Pescara-Juventus: Dzeko e compagni dovranno approfittare dell’assenza tra i bergamaschi del Papu Gomez e portare i tre punti a casa, visto che, salvo sfaceli, i bianconeri passeggeranno in Abruzzo contro la squadra di Zeman. Una sfida difficile per la Roma che, comunque, dovrebbe portare a casa tre punti contro l'Atalanta apparsa in difficoltà con il Sassuolo domenica. Per sopperire all'assenza del Papu Gasperini dovrà inventarsi qualcosa.