Juventus-Lazio, Lotito vuole la moviola in campo per la finale di Coppa Italia

Claudio Lotito vuole la Var per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus. Questo, almeno, è quanto chiede il presidente dei biancocelesti che, scottato dagli ultimi errori arbitrali che hanno penalizzato la sua squadra, avrebbe già avviato i primi contatti con Nicchi, numero uno dell'Aia, e con la Juventus per avere la così detta moviola in campo.

Per il verdetto definitivo si dovranno attendere alcune settimane. I colloqui tra Lega, le due società e l'Aia sono già cominciati, ma il tempo, potrebbe essere tiranno.