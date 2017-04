Juventus-Lazio finale Coppa Italia: è caccia ai biglietti

Sarà Juventus-Lazio. Un sfida affascinante che tanti tifosi non vogliono perdere e così, suoi social e nelle radio, è scattata la classica domanda: "Dove posso comprare i biglietti per la finale della Coppa Italia 2016/2017?".

Al momento ancora mancano dettagli ufficiali. Secondo le prima indiscrezioni la Lazio avrà Curva Nord e i distinti di zona, mentre la Juve la Sud e i distinti. Le due tribune, invece, saranno divise. Parte dei biglietti saranno gestiti dalla Lazio, altri dalla Juventus mentre una grande fetta li gestirà direttamente la Lega Calcio, attraverso organi ufficiali.

Un appuntamento in programma, all'Olimpico, il prossimo 2 giugno a campionato finito. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver eliminato la Roma in semifinale, sogna il colpaccio contro i campioni in carica.

Sarà il replay del 2015, quando un gol nei supplementari di Alessandro Matri regalò la "decima" ai bianconeri. La finale, però, potrebbe subira una variazione di data. Il motivo è semplice: la finale di Champions è fissata il 3 giugno.

La Lega Calcio ha già previsto un "piano B": se i bianconeri dovessero battere il Barcellona e superare anche le semifinali, allora la finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio verrebbe anticipata al 17 maggio, solamente tre giorni dopo lo scontro Scudetto contro i giallorossi di Luciano Spalletti.

Per la Juve, vincitrice delle ultime due edizioni, ad ogni modo sarà la terza finale consecutiva. L'ultimo successo della Lazio risale, invece, al 2013, nella finale-derby contro la Roma (1-0 con gol di Lulic al 71° minuto).