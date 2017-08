Impresa Lazio! Murgia al 93' manda la Juve ko: la Supercoppa è biancoceleste

La Lazio batte 3 a 2 la Juventus e vince la Supercoppa Italiana. I biancocelesti dopo un avvio timido prendono le misure a passano al 32' con Ciro Immobile su calcio di rigore che ad inizio ripresa raddoppia il vantaggio. Nel finale Paulo Dybala, su punizione e rigore, regala brividi nel finale pareggiando. Al 93' poi Alessandro Murgia firma l'impresa. I ragazzi di Simone Inzaghi con una impresa alzano la coppa sotto il cielo di Roma.

Strakosha vola e salva il risultato in avvio

L'avvio dei bianconeri è veemente. La Juve parte forte e al 3' Alex Sandro si fa trovare in profondità alle spalle di Basta e ha una prateria. Entra in area, appoggia a Cuadrado, che da due passi colpisce in pieno il ginocchio di Strakosha. Sugli sviluppi del corner successivo, la sfera arriva a Dybala ma il portiere della Lazio para ancora ripetendosi poco dopo anche su Higuain.

La Lazio cresce e passa su calcio di rigore

Dopo lo spavento iniziale, però, la squadra di Inzaghi prende coraggio complice la personalità di Luis Alberto che alza il baricentro della squadra. A sostenere lo spagnolo anche Lulic. La Juve arretra, si spaventa e la squadra biancoceleste passa. Al 30' Cuadrado perde palla, Milinkovic lancia Immobile e lo mette davanti a Buffon. Quest'ultimo in uscita stende l'ex di giornata: rigore e giallo per il portiere. Dal dischetto Immobile non sbaglia: 1 a 0 Lazio.

La Juve soffre e barcolla in difesa

Il gol subito leva certezze alla squadra di Allegri che si aggrappa a Buffon bravo a dire no alla Lazio. Al 34' Milinkovic riceve sulla destra e con il tacco smarca Basta, che spara il destro. Buffon respinge fuori area. Sulla ribattuta c'è Luis Alberto: la sua conclusione è deviata ancora dal portiere bianconero. La Juve soffre, non crea e la squadra di Inzaghi chiude il primo tempo in avanti.

Immobile fa doppietta ed esulta sotto la Nord

La Juventus ad inizio ripresa fatica a reagire mentre la Lazio vola e passa ancora. Al 55' arriva il 2 a 0. Parolo riceve sulla destra e con un tocco delizioso pesca Immobile in area. L'ex Dortmund salta più in alto di tutti e di testa la mette all'angolino lontano. Il bomber con la maglia numero 17 va sotto la Nord in un Olimpico in tribudio. Allegri, stufo, cambia: fuori Cuadrado, Mandzukic e Benatia, dentro De Sciglio, Bernardeschi e Douglas Costa.

Dybala show nel finale: doppietta del numero 10

I cambi danno energia alla Juve che insiste. Inzaghi allora risponde con Marusic e Lukaku per Lulic e Basta. I campioni d'Italia attaccano a testa bassa e al minuto 85 vanno in gol con una magia su punizione di Dybala che batte Strakosha. E' 2 a 1.

Lazio tiene botta e nel finale crolla. Il neo acquisto Marusic al 90' affossa Alex Sandro in area di rigore. L'arbittro indica il dischetto. Dagli undici metri Dybala non sbaglia: è 2 a 2.

Murgia gol al 93' e la Lazio vince la Supercoppa

Partita finita? Macché. Al 93' Lukaku va via sulla sinistra a De Sciglio, in bambola nell'uno contro uno. Cross all'indietro perfetto, basso. Arriva Murgia, che di prima intenzione spedisce nel sacco. Esplode l'Olimpico biancoceleste. La Lazio esulta e vince la Supercoppa Italiana davanti ai campioni in carica della Juve.

Il tabellino e la pagelle della Supercoppa Italiana

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon 6,5; Barzagli 4, Benatia 4 (56' De Sciglio 5), Chiellini 6, Alex Sandro 5,5; Khedira 5,5, Pjanic 5,5; Cuadrado 4 (56' Douglas Costa 7), Dybala 7, Mandzukic 4,5 (71' Bernardeschi 6); Higuain 5,5. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Lichtsteiner, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Marchisio, Bernardeschi, Kean. All. Massimiliano Allegri

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6,5; Wallace 6, De Vrij 6,5, Radu 6; Basta 6 (74' Marusic 5), Parolo 6, Leiva 6 (80' Murgia 7), Luis Alberto 7, Lulic 6,5 (74' Lukaku 6); Milinkovic 6,5, Immobile 7. A disp. Vargic, Guerrieri, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Di Gennaro, Murgia, Felipe Anderson, Palombi, Caicedo.All. Simone Inzaghi

MARCATORI: 2 Immobile (L), 2 Dybala (J), Murgia (L)

AMMONITI: Buffon (J), Leiva (L), Mandzukic (J), Lulic (L), Pjanic (J), Parolo (L), Immobile (L)