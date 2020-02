Junior Cally, da Sanremo al campo da gioco con il Fiumicino: il rapper mascherato fa il calciatore

Antonio Signore in arte Junior Cally ha deciso di supportare il Fiumicino Calcio 1926 nella corsa all'Eccellenza, oggi ha firmato il tesserino da calciatore di Promozione. Il rapper mascherato, come annuncia la società rossoblu, "domenica 23 debutterà al Desideri".

Per Junior Cally non è la prima esperienza nel mondo del calcio: in passato, infatti, ha giocato anche nel Focene come esterno d'attacco. Domenica 23 febbraio nel match contro il Tolfa il Fiumicino difenderà il primato Girone A di Promozione laziale con un'arma in più.